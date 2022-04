Dé coronales was: meer ic-bedden en mondkapjes en medicijnen van eigen bodem, maar dat blijkt lastig

Iedereen wil het, maar toch blijkt het niet eenvoudig om de Nederlandse zorg klaar te maken voor de volgende pandemie. Het vergroten van de ic-capaciteit is lastig vanwege personeelsgebrek en of mondkapjes of geneesmiddelen op eigen bodem geproduceerd moeten worden ‘wordt nog onderzocht'.

Dat bleek vanmiddag tijdens een Kameroverleg over betere zorg in crisistijd. De PVV lanceert een initiatief voor minder marktwerking en meer centrale aansturing, veel partijen delen de zorgen over het versnipperde Nederlandse zorgstelsel.



Maar een aantal van de belangrijkste coronalessen - minder afhankelijkheid van het buitenland en meer ic-capaciteit - blijken lastig uitvoerbaar. Zo is het maar de vraag of Nederland meer geneesmiddelen en beschermingsmiddelen gaat produceren op eigen bodem.

,,We onderzoeken nu de voor- en nadelen van het aanleggen van noodvoorraden en waar nodig productie dicht bij huis”, zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) op vragen van het CDA. Kamerlid Joba van den Berg (CDA) wees erop dat een mondkapjesfabriek in Arnhem straks dicht dreigt te moeten als Nederland niet snel beslist. ,,Als zij niet op korte termijn iets horen, stopt het voor hen. Het lijkt me buitengewoon jammer, nu wordt er opnieuw ingekocht in China. Waarom halen we mondmaskers uit China als er in Arnhem een fabriek staat?” Op dat specifieke geval kon Kuipers nu niet ingaan.

Structureel vergroten van het aantal ic-plekken

Ook het structureel vergroten van het aantal intensive care-plekken is ingewikkeld. Nederland had pre-corona op papier 1150 ic-bedden beschikbaar, waarvan er zo‘n 1050 in gebruik waren. Gemiddeld waren er 850 tot 900 bezet. Dat bleek veel te weinig voor een pandemie.

Na de Covidhausse zijn er apparatuur, bedden en ruimtes geregeld voor 1700 ic-plekken. Maar als die allemaal ingeroosterd worden, gaat het serieus ten koste van andere afdelingen, waarschuwde Kuipers. ,,We hebben het over hoogopgeleid personeel, er is krapte. Dus als je nu opschaalt bij de ic, op de operatiekamer of spoedpost, dan moet je elders afschalen.”

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Flexibel model

Daarom wil Kuipers die 1700 ic-bedden ook niet structureel beschikbaar hebben. ,,Dat betekent enorm veel beslag op personeel, en veel ongebruikte bedden.” Liever kiest de minister voor een flexibel model, waarbij met hulp van reservisten, geneeskundestudenten of andere ambulante krachten de ic-capaciteit tijdelijk vergroot wordt.



Partijen in de Kamer wijzen er echter op dat het met de werving van extra mensen ook niet snel gaat. ,,We zouden nu 1400 reservisten hebben terwijl er volgens het plan 5000 nodig zijn”, zei VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Maar daar ‘komt meer bij’, beloofde minister Conny Helder voor Langdurige Zorg (VVD).

Later komt het kabinet nog met meer uitgewerkte plannen voor pandemische paraatheid.

Volledig scherm Ernst Kuipers. © ANP

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: