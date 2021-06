De formatie verloopt doodnormaal: voor de camera's doen de partijen lelijker dan binnenskamers

Na een week van gesprekjes, harde woorden en ik-wil-niet-met hem-opmerkingen, concludeerde informateur Mariëtte Hamer gistermiddag dat er in de formatie ‘goede voortgang’ wordt gemaakt. Opmerkelijk. De rest van Nederland ziet vooral partijen die al meer dan elf weken lang vooral zeggen dat ze niet met elkaar in een kabinet willen stappen.



Maar volgens Hamer zijn de inhoudelijke verschillen tussen partijen minder groot dan het lijkt. ,,Ik constateer dat er een verschil is tussen wat partijen binnen tegen mij zeggen en wat ze vervolgens buiten vertellen’’, zei ze droogjes. Wél heeft ze de Tweede Kamer laten weten dat ze meer tijd nodig heeft om haar opdracht uit te voeren. Eigenlijk had Hamer komende zondag een eindverslag moeten inleveren met daarin onder andere een voorstel over welke partijen met elkaar een nieuw kabinet zouden kunnen gaan vormen.



,,Ik best wel optimistisch over de overeenkomsten’’, aldus Hamer, die niet wil zeggen wanneer ze dan wél klaar denkt te zijn. ,,Wel zie ik andere verschillen. Bijvoorbeeld over hoe partijen over elkaar denken. Nou, daar moeten we het dan de komende tijd over hebben.’’