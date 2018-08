De Grave: 'Imago bedrijfsleven oorzaak verzet tegen afschaffen dividendbelasting'

De Grave vindt dat multinationals hun maatschappelijke verantwoordelijkheid rol moeten nemen en niet alleen maar de hand moeten ophouden bij de overheid. De Grave: ,,Dat is niet in balans, daar ligt het probleem. Als ik er zo over spreek als VVD’er - ik ben geen SP’er- dan is dat een signaal.’’ Hij uit zijn kritiek vandaag in de zomerserie Vissen met Jan.