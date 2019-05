De Hans Brusselmans van de SP lijkt wel heel erg op Frans Timmermans

De stem in het filmpje zegt: ,,Groot, groter, grootst. Dat is het motto van Hans. Waarom zou je die boerenpummels zelf laten beslissen? Ook als de Fransen en de Nederlanders zijn Europese grondwet afwijzen, vindt Hans met zijn maatjes in Brussel steeds weer een manier om die alsnog door te duwen. Andere kaft, andere naam, dezelfde inhoud. Dat is Hans.’’



In een andere scène gaat Hans naar het toilet, maar heeft hij duidelijk moeite met plassen. Als de politicus de wc doortrekt, doet hij dat via een touwtje waaraan een trekpop hangt die Mark Rutte afbeeldt. Ook speelt hij met speelgoedtanks en slokt hij een oranje taart op, die Nederland moet symboliseren.



De Hans Brusselmans in het campagnespotje heeft precies hetzelfde postuur, dezelfde grijze baard en dezelfde bril op als Frans Timmermans, die nu campagne voert als lijsttrekker namens de centrumlinkse Europese sociaaldemocraten. Timmermans wil voorzitter worden van de Europese Commissie.