De Jonge gaat CDA-lijst niet trekken, driekwart van de Nederlanders wil geen Rutte V

Meer dan 60 procent van de Nederlanders vindt het prima dat het kabinet vrijdag is gevallen nadat de onderhandelingen over het asielbeleid stuk liepen. Demissionair premier Rutte hoeft van driekwart van de Nederlanders ook niet meer terug te komen. En opvallend: kiezers van het CDA zien Wopke Hoekstra liever niet terugkeren als lijsttrekker, ook Sigrid Kaag is niet erg populair meer bij haar achterban.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 18.000 mensen. Veel deelnemers aan de enquête zijn blij dat het kabinet ‘eindelijk is opgestapt'. ‘Ze speelden alleen maar politieke spelletjes voor hun eigen gewin’, is een van de reacties. De ondervraagden noemen het ‘een ongelukkig huwelijk’ en vinden dat ‘er toch niets uit hun handen kwam’ door de grote verschillen tussen de coalitiepartijen. Slechts 15 procent vindt dat het kabinet Rutte IV goed werk heeft geleverd. Voor hun examen was het kabinet dan ook niet geslaagd: de Nederlander geeft hen een 3,6.

‘Tijdperk Rutte voorbij’

Meer dan 40 procent van de ondervraagden houdt Mark Rutte verantwoordelijk voor de val van het kabinet. Zijn tijdperk is dan nu ook wel voorbij, vinden de meeste ondervraagden volgens EenVandaag. ,,Voor bijna driekwart (72 procent) is het onacceptabel dat hij terugkeert als premier van het volgende kabinet. Veel kiezers houden hem verantwoordelijk voor de problemen die nu spelen in het land en vinden het tijd voor een frisse wind.”

Maar één op de vijf ondervraagden vindt een kabinet Rutte V wel een goed idee. Volgens het onderzoek zijn dat vooral VVD-kiezers. ‘Ik zou niet weten op wie ik anders moet stemmen. Ik kan geen kant op. En het ligt aan de andere partijen, hij is een goede probleemoplosser’, citeert EenVandaag een VVD-stemmer.'

Kaag en Hoekstra

CDA-kiezers zijn hard voor Wopke Hoekstra, blijkt uit het onderzoek: slechts een derde wil hem terugzien als partijleider. Iets meer dan de helft van de CDA’ers hoopt dat ex-staatssecretaris Mona Keijzer terugkeert en de partij bij de verkiezingen zal leiden. Maar ook de hoop op een terugkeer van ‘verloren zoon’ Pieter Omtzigt is er nog: ,,Ik hoop heel erg dat de CDA-partijleiding over de eigen schaduw heen stapt, Pieter Omtzigt weer omarmt en hem maximaal zal ondersteunen als lijsttrekker van een CDA 2.0”, aldus een CDA-kiezer. Omtzigt zelf liet vrijdag weten binnen enkele weken een beslissing te nemen over zijn politieke toekomst.

Ook de positie van D66-leider Sigrid Kaag is penibel. De helft van de D66-kiezers (52 procent) vindt het ok als zij terugkeert als lijsttrekker. Maar 38 procent ziet het niet zitten. Populairder zijn demissionair minister van Klimaat en Energie Rob Jetten (voor 65 procent van de D66-kiezers acceptabel als lijsttrekker) en fractieleider Jan Paternotte (57 procent).

Mirjam Bikker, de politiek leider van de vierde coalitiepartij ChristenUnie, staat er beter op. Driekwart (76 procent) ziet het in haar zitten als lijsttrekker van de partij. CU-minister Carola Schouten scoort ongeveer net zo goed.

Zorgen

De helft van de ondervraagden heeft wel zorgen over de gevolgen van de kabinetsval voor ons land. ‘We hebben een asielcrisis, een serieuze wooncrisis, een oorlog, het onderwijs is uitgehold en de zorg wordt overspoeld. Geen tijd om je aan je principes te houden’, zegt iemand daarover in het onderzoek.

Het onderzoek is gehouden op vrijdagavond 7 juli (na de val van het kabinet) en zaterdag 8 juli. Aan het onderzoek deden 17.825 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Onder wie 3508 kiezers die bij de verkiezingen in 2021 op de VVD stemden, 2912 op D66, 1758 op het CDA en 693 op de ChristenUnie.

