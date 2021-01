De Jonge: Ik deel alle informatie over vaccins, extra doses Pfizer op komst

De minister reageerde op een publicatie van de NOS, waarin staat dat hij de vaccinatieleveringen de komende maanden te rooskleurig heeft voorgesteld in zijn strategie. Sterker nog, de tegenvallers rond de leveringen waren volgens de omroep al bekend toen de bewindsman zijn brief schreef.



De Jonge: ,,We hebben te maken met informatie die dagelijks, wekelijks wisselt. Niettemin willen we in al die onduidelijkheid iets van houvast creëren, wanneer welke groep in welke volgorde aan de beurt komt. Zo is dat schema gemaakt en zo moet dat schema ook worden gelezen.”



Volgens de bewindsman is hij afhankelijk van informatie vanuit de Europese Commissie en fabrikanten, die steeds wordt ververst. ,,Op basis daarvan maken we om de zoveel tijd een update en de eerstvolgende komt aanstaande dinsdag. Daarna tweewekelijks. En er zullen telkens wijzigingen in zitten. Iedereen wil natuurlijk de datum dat ie aan de beurt komt alvast inkleuren, maar de ingewikkelde werkelijkheid is dat alles aan de lopende band anders is. Daar hebben we ons toe te verhouden.”