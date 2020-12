De Jonge legt smeekbede Gommers en Kuipers naast zich neer: maandag nog geen prik voor ziekenhuispersoneel

De kans dat dit maandag al gaat gebeuren, is echter nihil. De woordvoerder van De Jonge verwijst namelijk naar de reactie die de minister gisteravond gaf, na een laatste kabinetsberaad. De Jonge zei toen dat hij de komende dagen gaat ‘puzzelen’ om te zien wat er mogelijk is voor het ziekenhuispersoneel.



,,Ik heb goed gehoord wat de zorg is van de ziekenhuizen, en ik begrijp die ook’’, aldus De Jonge. ,,Ik wil graag kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen bedenken. Daarvoor geldt: dat vergt echt even puzzelen. Daar kom ik begin volgende week op terug.’’