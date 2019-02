De Jonge: meer te doen dan ‘D66-discussie over voltooid leven’

Op het gebied van euthanasie zegt De Jonge er al voor te zorgen dat er betere informatie over het onderwerp beschikbaar komt. Ook wijst hij op het onderzoek dat gaande is naar de omvang van de groep die aangewezen zou zijn op een voltooidlevenwet, die D66-Kamerlid Pia Dijkstra momenteel in voorbereiding heeft. Dat onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn.



De ‘brede discussie’ die De Jonge wordt geacht aan te zwengelen is volgens hem in voorbereiding en gaat ‘nog dit voorjaar’ van start. Hij tekent daarbij wel aan dat hier haken ogen aan zitten: ,,Een maatschappelijk debat laat zich niet op die manier regisseren’’, stelt hij. ,,Iedereen die zich geroepen voelt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat, kan dat natuurlijk alle dagen van het jaar doen.’’



Dijkstra zei vanmorgen in een interview met het AD dat de CDA-minister ‘meer moet beseffen’ hoe belangrijk de discussie over euthanasie voor D66 is. ,,Hoe langer het duurt, hoe argwanender ik word. Hij moet leveren’’, aldus Dijkstra.