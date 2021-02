De Jonge: scherpere controle op datadiefstal GGD

De Jonge stuurt de brief aan de vooravond van een heikel Kamerdebat over het datalek bij de GGD’en. Vorige week bleek dat de softwaresystemen die nodig zijn voor testafspraken en bij het bron- en contactonderzoek uiterst kwetsbaar zijn voor datadiefstal. Inmiddels zijn al drie verdachte personen opgepakt omdat ze privégegevens zouden hebben verhandeld van mensen die zich op corona hebben laten testen. Twee van hen werkten op een callcenter van de GGD. Bij de diefstal konden adresgegevens, telefoonnummers en BSN-nummers buitgemaakt worden. Hoeveel gegevens precies gestolen zijn, is onbekend. Morgen is de tweede keer dat De Jonge zich moet verantwoorden over de kwestie.

Vragenuur

Het controleren van wie wat in de systemen opzoekt gebeurt slechts ‘steekproefsgewijs’, pas in maart worden de zoekopdrachten automatisch bijgehouden in een logboek, zodat verdachte speurders eerder door de mand vallen. ,,Ik betreur het misverstand”, schrijft De Jonge nu. ,,Ik zei dat de GGD sinds de start van de pandemie ‘continu het gebruik van de systemen’ controleert. Dit heeft ten onrechte bij sommigen de indruk gewekt dat er nu reeds sprake is van een geautomatiseerde controle, terwijl de GGD tot nu toe structureel steekproefsgewijs controleert. Ik had daarbij voor de helderheid beter kunnen aangeven dat dit pas in maart gerealiseerd zal zijn. Ik betreur dat hierover misverstanden zijn ontstaan en zet dit in deze brief recht.”