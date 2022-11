De Jonge sluit vertraging renovatie Binnenhof niet uit: ‘Kan ik niet op vooruitlopen’

VVD-frac­tie nog niet akkoord met asielwet

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is nog niet akkoord met een nieuwe wet die het mogelijk moet maken een betere spreiding van asielzoekers over gemeenten af te dwingen. Morgen praat de grootste regeringsfractie daar verder over. Of er dan ook in de coalitie een besluit over kan worden genomen, is volgens ingewijden niet zeker.

6 november