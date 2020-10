De Jonge: Trend moet dit weekend keren, anders extra maatregelen nodig

,,Het aantal besmettingen loopt ongelooflijk op en dat is reden voor zorg", aldus de bewindsman. ,,We hadden wel verwacht dat het aantal besmettingen de eerste dagen na nieuwe maatregelen nog zou doorstijgen, vanwege de incubatietijd en de wachttijd op test en uitslag."

Onmiddellijk nieuwe maatregelen

Volgens De Jonge betekent de oplopende lijn niet dat er onmiddellijk nieuwe maatregelen komen. ,,Wat we doen: je houdt de trend heel erg goed in de gaten en die moet natuurlijk naar beneden toe worden afgebogen. De inzet van de maatregelen is dat we daar rond het weekend het effect van gaan zien."