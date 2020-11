De Jonge: Verruimingen december op losse schroeven

De Jonge: ,,De daling die we zo goed hadden ingezet, is gestagneerd in de afgelopen week. Dat betekent ook dat, waar we door de oogharen aan het bekijken waren wat er eventueel te verruimen zou zijn in december, dat op losse schroeven is komen te staan.”

Op 8 december zal het kabinet een besluit nemen, herhaalde de bewindsman. ,,Ook is het mogelijk dat we al eerder moeten ingrijpen, maar laten we niet te snel tot conclusies komen. Want we zien tegelijk wel een daling in het aantal ziekenhuisopnames, in de ic-opnames. We zien ook een daling van het percentage positieve uitslagen in de teststraten. Dat zijn wél goede ontwikkelingen.”