De Jonge wint de hoofdprijs, Omtzigt drukt zijn stempel

video ‘Kroonprins’ wint: Hugo de Jonge gekozen als CDA-lijsttrek­ker

16:07 Hugo de Jonge is de nieuwe leider van het CDA. De Jonge, die gezien werd als de favoriet van de partijtop, werd in de tweede stemronde door de CDA-leden gekozen en kreeg 50,7 procent van de stemmen. Het was een nek-aan-nekrace: zijn tegenstrever Pieter Omtzigt, die gezien werd als underdog, kreeg 49,3 procent.