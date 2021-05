De Jonge: zonder toegangstesten deze zomer geen groot festival

DEBATToegangstesten zullen voorlopig nodig zijn om grote evenementen - openluchtfestivals of concerten in muziekzalen - te laten doorgaan. Als de vaccinatiegraad na de zomer hoger is, kan de entreetest pas geschrapt worden.

Dat zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond in debat met de Eerste Kamer. ,,Op korte termijn hebben we toegangstesten nodig. Anders komen er geen festivals, of kunnen er maar heel kleine groepen in zalen en theaters.” Grote muziekfestivals of indoor-concerten zouden anders langer moeten wachten, schetst De Jonge. ,,Maar we passen toegangstesten alleen toe als we meer mogelijk kunnen maken dan zònder het toegangstesten. We hebben het nog een tijdje nodig. Zolang nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn, kan je op een festival met 10.000 mensen deze zomer niet de anderhalve meter loslaten. In de huidige situatie is dat een epidemiologisch risico. Maar het is niet verplicht: het is aan ondernemers zelf.”

Later vanavond stemt de Senaat over een reeks coronawetten. De verlenging van de Tijdelijke wet coronamaatregelen (tot 1 september) en de quarantaineplicht voor reizigers lijken te kunnen rekenen op een meerderheid, maar op de wet voor toegangstesten klinkt felle kritiek. Diverse partijen beschouwen het instrument als nogal dure mosterd na de maaltijd, nu het virus op z'n retour is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal nieuwe infecties en coronapatiënten in ziekenhuizen dalen hard (tot bijna 1700 in totaal), het aantal vaccinaties (8.5 miljoen prikken gezet) stijgt juist gestaag. Waarom dan nog massaal testen? ,,VNO-NCW pleitte acht maanden geleden al voor toegangstesten”, zei PvdA-senator Hamit Karakus. ,,Heeft het kabinet niet gewoon het momentum gemist?” SGP-Eerste Kamerlid Diederik van Dijk zei: ,,Met de haven in zicht komt het kabinet met een nieuwe ingrijpende maatregel, met ook nog forse kosten, 1 miljard euro is ervoor uitgetrokken. Kan dat geld niet beter naar IC-bedden?” Ook D66-senator Peter van der Voort (zelf IC-arts) stelt: ,,Wanneer passen we dit wel toe en wanneer niet? Als de situatie epidemiologisch erger is, dan is het zeker een bruikbaar instrument, zoals in december vorig jaar.”

De Tweede Kamer steunde het plan voor entreetesten, maar de meerderheid eiste wel dat de testen gratis worden. Het kabinet denkt dat het totale prijskaartje lager uitpakt dan de aanvankelijk begrote 1,1 miljard euro. De Jonge gaat ervan uit dat 500 tot 700 miljoen euro voldoende is.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm De Eerste Kamer vergadert vandaag over verlenging van de corona-spoedwet en de wet voor toegangstesten. © ANP

Vierde golf?

Na een meer zorgeloze zomer dreigen wel donkere wolken in het najaar, waarschuwde De Jonge de senatoren. Experts van het OMT houden sterk rekening met een ‘vierde golf’ in de winter, al zijn de prognoses onzeker. In het ‘optimistische’ scenario - als varianten zich koest houden, de vaccinatiegraad hoog is en antistoffen lang blijven, zal de R-waarde van het coronavirus nipt onder de één blijven. Maar als nieuwe mutaties onverhoopt wild woekeren, als de vaccinatiegraad niet stabiel hoog is in diverse doelgroepen en gemeenten en als de antistoffen maar kort blijven, kan een nieuwe hausse in de winter opspelen.

,,Dat (scenario, red.) suggereert dat naast het huidige vaccinatieprogramma (aanvullende) basismaatregelen nodig zullen blijven”, schrijft het OMT. ,,Dus er kan een opleving komen in het vierde kwartaal van dit jaar, of het eerste kwartaal van volgend jaar”, zei De Jonge in het debat. ,,En dan heb je toch een gereedschapskist nodig om in te grijpen als het nodig is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.