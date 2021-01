De ‘list’ van links: ‘keihard’ campagnevoeren tegen rechts

Peiling: Ruttes corona-aan­pak zorgt voor stevige positie VVD

11:35 Na het besluit van het demissionaire kabinet om een avondklok in te voeren vanwege het coronavirus, zijn de veranderingen in het electoraat beperkt gebleven. Het oordeel over Ruttes optreden in de coronacrisis blijft positief en zorgt voor een stabiele, stevige electorale positie van de VVD, meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.