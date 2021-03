De splinterpartijtjes zullen vooral met zichzelf bezig zijn

Video Rutte: ‘Ramadan speelt géén rol bij verschui­ven avondklok naar 22.00 uur’

24 maart Premier Rutte ontkent dat de ramadan een rol heeft gespeeld bij het besluit om de avondklok per 31 maart te verschuiven naar 22.00 uur. Dat zei hij in een debat over de coronacrisis. Ondertussen wil de Tweede Kamer dat de Gezondheidsraad onderzoekt of er meer tijd kan zitten tussen de eerste en tweede coronaprik, zodat meer Nederlanders snel gevaccineerd kunnen worden.