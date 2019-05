De stille opmars van ‘Hans Brusselmans’

Als minister van Buitenlandse Zaken raakte Frans Timmermans in 2014 een gevoelige snaar. Voor de VN Veiligheidsraad deed hij een oproep aan de internationale gemeenschap om de lichamen van de slachtoffers van de MH17-ramp zo snel mogelijk terug te brengen naar hun geliefden. De speech ontroerde de wereld, Nederland was trots op Timmermans.



Toen hij enkele maanden later in een uitzending van Pauw een pijnlijke opmerking maakte over een zuurstofmasker dat zou zijn aangetroffen bij een MH17-passagier, verloor hij juist weer veel krediet. Op dat moment was Timmermans al gepromoveerd tot eurocommissaris in Brussel. Hij werd de rechterhand van Jean-Claude Juncker, de baas van de Europese Commissie.



En dat smaakt naar meer. Timmermans wil Juncker dolgraag opvolgen. Hij is de Spitzenkandidat van de sociaaldemocraten in het Europees parlement. In zijn stamkroeg in thuisstad Heerlen stelde hij zich afgelopen oktober kandidaat voor de prestigieuze functie. ,,Ik geloof in Europa omdat ik weet in welke wereld mijn grootouders en ouders hebben geleefd’’, sprak Timmermans.