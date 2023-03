De weg is vrij: Duitsland heft blokkade tegen einde benzineauto op

Dit maakten Eurocommissaris Frans Timmermans en de Duitse minister van Verkeer, Volker Wissing, vanmorgen bekend. De twee hebben afgesproken dat er in de EU een nieuwe categorie voertuigen wordt gecreëerd: auto’s die uitsluitend op ‘e-fuels’ rijden. Daarmee komt een eind aan een conflict dat Brussel al een maand lang in zijn greep houdt. Komende dinsdag wordt de deal afgehamerd.

Het conflict draaide om een akkoord dat de 27 EU-landen - inclusief Duitsland - met het Europees Parlement in oktober hadden gesloten: vanaf 2035 mogen in de EU alleen nog nieuwe personenauto’s worden verkocht die geen schadelijke broeikasgassen uitstoten. Dit uitfaseren van benzine- en dieselauto’s is een hoeksteen van het Europees klimaatbeleid. Dat moet ertoe leiden dat de EU-landen in 2050 niet meer schadelijke broeikasgassen uitstoten dan de natuur aan kan. Het akkoord kwam na twee jaar onderhandelen, en hoefde alleen nog formeel te worden bekrachtigd.

Maar de kleinste regeringspartij in Duitsland, de liberale FDP, trok vorige maand die instemming op het allerlaatste moment in. De liberalen eisten dat er een uitzondering zou komen voor synthetische brandstoffen. Daarover is nog weinig bekend, behalve dat om ze te maken er veel elektriciteit nodig is. De verbrandingsmotor zou dan wel kunnen blijven bestaan. Vooral de toeleverende industrie heeft hier belang bij: zij leveren versnellingsbakken, koppelingen en al die andere onderdelen die in een elektrische auto níet meer nodig zijn. Bondskanselier Scholz stelde zich vervolgens achter de liberalen. Hij eiste dat de Europese Commissie, die eerder al had toegezegd de mogelijkheden van synthetische brandstoffen te onderzoeken, met een concreet voorstel zou komen.

Zeven keer meer stroom

Het was met name het Parlement dat geen rol zag voor synthetische brandstoffen. Volgens Europarlementariër Jan Huitema (VVD), die nauw betrokken was bij de onderhandelingen, is het lastig te controleren hoe ‘schoon’ die worden geproduceerd. Ook zou de bestuurder van zo’n wagen gewoon nog benzine blijven tanken en dus CO2 blijven uitstoten. Bovendien kost het maken van synthetische brandstoffen tot zeven keer meer stroom dan een auto aan de laadpaal zetten. ,,Dan heb je dus zeven keer meer zonnepanelen, windturbines of kernenergie nodig. Die luxe hebben we niet”, zei Huitema.

Of de oplossing die nu is gevonden ook in de praktijk na 2035 veel zal veranderen is de vraag. Autofabrikanten die dat willen, kunnen nu een verbrandingsmotor gaan ontwerpen die wel op synthetische brandstoffen rijdt, maar niet op benzine of diesel. Sinds het uitbreken van de rel hebben grote producenten als VW en Audi onderstreept dat ze vol inzetten op elektrisch rijden. Hetzelfde geldt voor Volvo en de Franse automerken. Alleen Porsche stelde zich achter de interventies van de verkeersminister op. Commentatoren in Duitsland legden al vanaf het begin van de rel een verband tussen nederlagen die de FDP bij regionale verkiezingen had geleden en de drang zich te profileren. FDP-minister Volker Wissing lijkt nu in elk geval tevreden. Hij twitterde zaterdagmorgen: ‘De weg is vrij! Voertuigen met verbrandingsmotor kunnen ook na 2035 op kenteken worden gezet als ze alleen CO2-neutrale brandstoffen gebruiken.’

Het akkoord dat er na 2035 alleen nieuwe auto’s mogen worden verkocht die geen CO2 uitstoten blijft dus overeind. De formele stemming daarover is nu komende dinsdag. Dan zal er een verklaring worden voorgelezen waarin staat dat nieuwe auto’s die uitsluitend op synthetische brandstoffen kunnen rijden ook zijn toegestaan, mits ze geen CO2 uitstoten natuurlijk. Het is over de tekst van die verklaring waarover Timmermans en Wissing vrijdagavond laat overeenstemming hebben bereikt.

