De zon is weer op, Brussel onderhandelt gewoon door

Geruchten zijn er te over. Het hardnekkigste betreft Frans Timmermans. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, zou de regeringsleiders gisteravond al hebben voorgesteld om Timmermans voor te dragen als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dat was de uitkomst van een plannetje dat was gesmeed in Osaka, waar de G20 vrijdag en zaterdag bijeen waren. Architecten daarvan: Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.



Timmermans zou dus voorzitter moeten worden, zijn concurrent Manfred Weber (de winnaar van de verkiezingen) de voorzitter van het parlement. Dat laatste is echter tegen het zere been van Webers Europese Volkspartij. Waar de meeste regeringsleiders in de loop van zondagmiddag binnendruppelden voor het overleg, bleven juist de christendemocratische collega’s opvallend lang weg. Hun uiteindelijke boodschap: Weber leidt de grootse fractie en mag niet gepasseerd worden voor de belangrijkste baan. Dat is niet alleen een ‘nee’ tegen Timmermans, maar ook tegen Angela Merkel, een van de bedenkers van de ‘Osaka-sudoku’. De vertrekkende Duitse bondskanselier heeft duidelijk aan macht ingeboet.



Timmermans had toen al de wind van voren gekregen uit andere hoek. Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije lieten onmiddellijk weten zijn kandidatuur niet te steunen. Zijn aanhoudende, scherpe kritiek op de staat van de democratie en de rechtsstaat in met name Polen en Hongarije heeft daar veel kwaad bloed gezet. ,,Timmermans verdeelt Europa”, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Ook Italië liet even later weten ‘zeker niemand van links’ te gaan steunen. Als vervolgens ook de Britten zouden besluiten om zich te onthouden van stemming (vanwege de brexit), dan is er in de Raad geen meerderheid voor Timmermans.