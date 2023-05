Defensie-experts weten één ding zeker: lessen F16 vliegen beginnen met extra les Engelse taal

Een F-16 leren besturen is niet zo heel moeilijk. Voormalig Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn kan het weten. Hij maakte eind jaren tachtig zelf de overstap van de Starfighter naar de toen nieuwste generatie jachtvliegtuigen. ,,De F-16 kan hoge g-krachten ontwikkelen waar je aan moet wennen. Maar in een paar weken heb je wel onder de knie hoe de knoppen bediend moeten worden, wat de noodprocedures zijn en met welke snelheid je moet opstijgen, om maar een paar dingen te noemen.”

Of Oekraïense jachtvliegers dit ook zo snel onder de knie krijgen, is nog even afwachten. Een vlotte start valt of staat met hun beheersing van de Engelse taal. Die moet volgens Berlijn heel wat meer zijn dan ‘I want a cup of tea, please’. En zelfs als ze al vloeiend Engels spreken, verwacht hij dat er nog flink wat moet worden bijgespijkerd. Alle cursusboeken zijn in het Engels en dat is vaak zeer technische lesstof. ,,Alleen al de gebruiksaanwijzing van het toestel zelf is tien centimeter dik. En dan heb ik het nog niet over de stapel boeken over wapens en tactieken.”

Het is vooral dit laatste waar in de opleiding straks de meeste tijd gaat zitten, verwacht Berlijn. De F-16 kan veel verschillende wapens meenemen. Sommige gebruiken infrarood, andere radar. Het kan met gps, een laser of via camerabeelden. Elk wapen wordt weer anders gebruikt. Die tactieken onder de knie krijgen, is complex en kost veel tijd. Ook gevechten in de lucht doen westerse vliegers anders dan in het Russische systeem waarmee de Oekraïners zijn opgegroeid. ,,Wij geven piloten een grote mate van vrijheid om zelf de juiste beslissingen te nemen. Het traditionele Russische systeem is meer rigide; vliegers krijgen meer bevelen vanuit de gevechtsleiding op de grond om bij het doel te komen. Dat is flink omschakelen.”

Meer dan alleen vliegen

Volgens defensie-expert Peter Wijninga bij het The Hague Centre for Strategic Studies blijft de enorme omscholingsoperatie niet beperkt tot alleen de vliegers. Iedereen op de vliegbasis moet anders gaan werken. Dat is misschien volgens hem misschien nog wel de grootste uitdaging. ,,Onderhoud op de platformen zelf is nog vrij eenvoudig, maar voor grotere reparaties heb je goed opgeleide mensen nodig. En ook dat is allemaal in het Engels.”

Wijninga verwacht dat de F-16 vooral wordt ingezet voor verdediging van het Oekraïense luchtruim en niet zozeer om de eigen troepen in de frontlinie te ondersteunen. Het toestel is daar volgens hem het meest kwetsbaar, vooral vanwege de geavanceerde Russische S-400 luchtafweer. De radar van dit systeem heeft een enorm bereik en de F-16 is daar niet altijd tegen opgewassen. Hierdoor is het zelfs voor ervaren piloten bijzonder ingewikkeld om niet te worden geraakt. ,,Dat is één van de redenen waarom wijzelf overstappen op de F-35. Die kan tegen dit soort systemen meer uitrichten. Maar voor het dichten van gaten in de eigen luchtverdediging is de F-16 zeer geschikt. Het is een heel goed antwoord tegen kruiswapens van de Russen.”

Dick Berlijn noemt het een goede zaak dat Oekraïne overstapt op de F-16, maar waarschuwt voor al teveel optimisme. Geen enkel wapen is op zichzelf doorslaggevend. Ook de F-16 niet . ,,Als je alleen deze straaljagers hebt, maar geen grondtroepen, ga je de strijd niet winnen. Het is geen wonderwapen.”

Levering F-16's waarschijnlijk, maar besluit moet nog komen Het is waarschijnlijk dat Nederland F-16's aan Oekraïne gaat leveren, laat defensieminister Kajsa Ollongren vrijdag doorschemeren. Nederland heeft al toegezegd Oekraïense piloten te trainen in de toestellen. ,,En dan ga je ervan uit dat Oekraïne op enig moment ook gaat vliegen met de F-16. Dat vergt wel nog een apart besluit”. Ook Persbureau Bloomberg meldt op basis van anonieme bronnen dat Nederland waarschijnlijk toestellen gaat leveren. Nederland maakt nu de overstap naar de F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. Volgens Ollongren zijn er daardoor ‘op een moment’ F-16's beschikbaar. Wel benadrukt ze dat er nog een besluit genomen moet worden door de landen die samen optrekken. Nederland werkt op dit gebied nauw samen met Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk. Noorwegen, Polen en Portugal hebben zich inmiddels ook bij de alliantie aangesloten. Volledig scherm Kajsa Ollongren Minister van Defensie op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. © ANP