Defensie trekt miljoenen uit voor achterstallig onderhoud kazernes

De inspecteurs bezoeken daarvoor alle 330 legeringspanden die over heel Nederland verspreid staan en eigendom zijn van Defensie. Ook de gebouwen in het Caribisch gebied en de kazerne het Duitse Munster worden geïnspecteerd. Hun plan van aanpak gaat eind komende maand naar staatssecretaris Barbara Visser, waarna de werkzaamheden begin maart beginnen. De verbeteringsslag komt na het nieuws van deze krant, eind oktober, dat honderden militairen niet meer in kamp Walaardt Sacré bij Huis ter Heide mochten slapen omdat de hygiëne niet op orde was, de gebouwen te oud waren en de brandveiligheid niet deugde. De manschappen moesten hun barakken verruilen voor hotelkamers.

Bezuinigingen

Ruud Boeije, vastgoedspecialist bij Defensie, heeft nog geen kazerne gezien waar de problemen zo groot waren als in de Utrechtse legering. ,,Zo bar als Walaardt Sacré heb ik het niet meegemaakt.’’ Wel is er aan veel gebouwen van de krijgsmacht ‘vijftien tot twintig jaar’ nauwelijks onderhoud gepleegd door opeenvolgende bezuinigingen bij Defensie.



,,Het sanitair is gedateerd, de verlichting somber en als tapijt twintig of dertig jaar ligt en intensief wordt gebruikt, is het ook niet zo mooi meer’’, stelt Boeije. De expertteams hebben tot nu toe nog geen kazernecommandant moeten manen tot sluiting of andere maatregelen.



Bij de inspecties wordt ook gecontroleerd op brandveiligheid – daar was eerder al 130 miljoen euro voor vrijgemaakt – , luchtkwaliteit, hygiëne en de signaalsterkte van het wifi-netwerk. Het slechte internet in kazernes is vooral jonge soldaten al jaren een doorn in het oog.