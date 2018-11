Defensie wil voortaan vooral materiaal uit eigen land

Defensie gaat de komende tijd miljarden steken in nieuw materieel, vooral bij de marine. Nederland wil zijn eigen marinebouw ‘behouden en versterken’, schrijven de bewindslieden aan de Tweede Kamer. Ze lichten de plannen vandaag toe in de nieuwe Defensie Industrie Strategie. ‘De veiligheidssituatie is verslechterd en Nederland en Europa moeten op eigen benen kunnen staan. We moeten onszelf kunnen beschermen. Daarvoor is een sterke basis nodig van kennis, technologie en capaciteiten.’



‘Bij toekomstige aanbestedingstrajecten kiezen we – binnen de kaders van de Europese regelgeving – voor Nederlandse leveranciers als we vinden dat dit in het belang van onze nationale veiligheid is’, staat in de plannen. Als dat niet kan, wordt er alsnog gekeken naar alternatieve oplossingen. ‘Soms zal het belangrijk zijn om spullen snel in huis te hebben en kunnen ze elders van de plank gekocht worden. Dan gaan we dat doen.’