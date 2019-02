Dekker: andere landen via Interpol waarschuwen voor Nederlandse pedo's

Aanleiding is de zaak Hans V. Die werd in de jaren 90 in Nederland twee keer veroordeeld voor ernstige kindermisbruikzaken. Daarna emigreerde hij naar Kenia. Daar opende hij een weeshuis in hoofdstad Nairobi. V. wordt er van verdacht dat hij meisjes die in het internaat woonden misbruikt heeft. Het is al de tweede keer dat hij in Kenia voor de rechter moet verschijnen voor kindermisbruik.



De Tweede Kamer zit in zijn maag met de zaak, en wil voorkomen dat iets vergelijkbaars plaatsvindt met andere veroordeelde zedendelinquenten. Attje Kuiken (PvdA) stelde de kwestie aan de orde, met steun van andere partijen. Dekker zegde toe de mogelijkheden te onderzoeken. Hij zal daarbij ook kijken naar oude zaken, met veroordeelden die mogelijk al lang geleden naar het buitenland zijn geëmigreerd.