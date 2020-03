Dekker: Kabinet moet minder naïef zijn over internationale verdragen

Hij wijst op de uitspraak in de klimaat-rechtszaak die Urgenda aanspande en won. Hierdoor is Nederland verplicht meer CO2-besparende maatregelen te nemen. De rechter verwees in het vonnis naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin begrippen als ‘klimaat’ of ‘CO2’ niet voorkomen, maar wel het ‘recht op leven’.

Volgens Dekker moet het kabinet zich sindsdien beter realiseren of en welke verplichtingen aan verdragen kleven. ,,We moeten kritischer kijken, minder naïef zijn. Het is niet vrijblijvend. Je moet nog meer beseffen dat dit voor binnenlands beleid gevolgen kan hebben.’’

Volgens de minister heeft het kabinet dit zich ‘bijvoorbeeld met het Klimaatakkoord’ destijds ‘onvoldoende gerealiseerd’. ,,Het idee was: dit zijn goede intenties. De uitspraak in de Urgenda-zaak was ook uniek, maar we moeten naar de toekomst beter weten waar je je aan committeert.”

Hij zegt daarbij dat dit bij het bekritiseerde Marrakesh-pact over migratie al is gedaan. ,,Dat hebben we van voor tot achter geanalyseerd. Daar verbinden we ons expliciet niet aan verplichtingen.”

Dikastocratie