Dekker over verbod gokreclames: ‘Eerst goed over nadenken’

Volgens de VVD-bewindsman maakt de gisteravond aangenomen Kamermotie niet duidelijk wát er precies verboden moet worden. ,,Wat houdt zo'n verbod in? Gaat het om alle televisiereclames, of ook om shirtsponsoring?", vroeg hij zich voorafgaand aan de ministerraad af.

Op 1 oktober werden goksites legaal. Sindsdien zijn er veel reclames op tv, vooral rond sportuitzendingen. Dat is de Kamer een doorn in het oog. Met name SP en ChristenUnie vinden dat de reclames gericht zijn op iedereen die tv kijkt, radio luistert of op sociale media zit en zij vrezen dat mensen die vatbaar zijn voor gokverslaving zo worden verleid een wedje te leggen.

Wenselijk

Een totaalverbod kan, dat gebeurde met sigarettenreclames ook al in 2002. Dekker: ,,De vraag is of dat wenselijk is.”

Volgens Dekker is gokken onder voorwaarden gelegaliseerd om te voorkomen dat mensen via illegale wegen aan het gokken slaan. ,,En als dat de doelstelling is, willen we dat ook kenbaar maken.” Wel deelt hij de zorg van de Tweede Kamer. ,,Het aantal gokreclames is enorm geweest de afgelopen tijd. Ik heb dat ook aangegeven richting gokbedrijven: wees matig, anders grijp de politiek in.”

Volledig scherm Demissionair minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming op het Binnenhof. © ANP/Bart Maat

