Den Haag staat niet klaar met Songfestivalmiljoenen

Bij talkshow Jinek stelde NPO-baas Shula Rijxman gisteravond dat ze het kabinet om geld gaat vragen en dat dit een bedrag van tussen de 15 en 20 miljoen zal zijn. Minister Arie Slob (Media) zegt tegen deze site ‘niet te reageren op verzoeken die in de media worden gedaan'.

Een woordvoerder van premier Mark Rutte benadrukt dat er geen formeel verzoek ligt en dat het bidbook voor het Songfestival pas gisteren openbaar is geworden. ,,Het is dan straks aan minister Slob om te zeggen wat er eventueel mogelijk is.”



Meteen nadat Duncan Laurence namens Nederland het Songfestival in mei had gewonnen, stelde Rutte dat het ‘geen populaire gedachte is’ om er belastinggeld in te steken. Dat standpunt is volgens zijn woordvoerder ‘nu niet veranderd’.



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm NPO-baas Shula Rijxman en wethouder Said Kasmi na de bekendmaking van de gaststad van het Songfestival 2020. © ANP/Koen van Weel

Stellig

Met zijn onverwacht snelle en stellige reactie verraste Rutte het ministerie van Onderwijs, stellen ingewijden. De ministers Slob (Media) en Ingrid van Engelshoven (Cultuur) hadden een meer genuanceerde reactie voorbereid, die destijds niet naar buiten kwam. Minister Slob zou een rijksbijdrage niet afkeuren.



In de Tweede Kamer is er niet veel enthousiasme voor. CDA’er Harry van der Molen vond de reactie van Rutte in mei ‘wat te gemakkelijk’. ,,Maar nu met een vinger in de lucht zeggen ‘doe maar 15 of 20 miljoen’ is óók te gemakkelijk.” Hij vindt een bijdrage bespreekbaar, maar alleen om ‘het laatste stukje van de begroting rond te krijgen.’



Volgens zijn coalitiegenoot Joost Sneller van D66 is het vragen om geld nu ‘voorbarig’. ,,Ik heb nog geen begroting gezien, ik heb nog niet gezien wat Rotterdam gaat bijdragen en ik heb nog geen inspanningen gezien om private fondsen te werven.” De VVD heeft er ‘alle vertrouwen in dat het zonder hulp van de overheid kan’. ,,Als ze miljoenen extra nodig hebben, bieden de enorme reserves van AVROTROS vast uitkomst”, stelt Kamerlid Zohair El Yassini.

Potje