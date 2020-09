Denk gooit schep zand over interne conflicten

‘Verkiezing lijsttrekker en bestuur Denk in strijd met de wet’

De algemene ledenvergadering van de partij was in strijd met de wet. Dat stellen experts verenigingsrecht tegenover de Volkskrant. Volgens hen ging Denk haar boekje te buiten door slechts een selectie van de partijleden te laten stemmen.



Dat betekent dat de bekrachtiging van Farid Azarkan als lijsttrekker en de verkiezing van het nieuwe partijbestuur mogelijk niet rechtsgeldig zijn. ,,Nood breekt wetten”, reageert Metin Çelik, tot vandaag interim-voorzitter van Denk. ,,Ik heb de aangescherpte coronamaatregelen niet verzonnen. We hebben juridisch advies ingewonnen. Onder deze omstandigheden kan het.”



Op de ledenvergadering in Amsterdam waren slechts 94 Denk-leden welkom, hoewel zich vooraf 144 leden hadden aangemeld. Het interim-bestuur van de partij beriep zich daarbij op de aangescherpte coronamaatregelen. Daardoor konden maximaal honderd mensen in de zaal aanwezig zijn. De keuze om leden wel of niet toe te laten baseerde het bestuur ,,op basis van een eerlijke geografische verdeling per provincie”. De niet-uitgenodigde leden mochten evenmin digitaal stemmen.



,,Dit mag absoluut niet”, stelt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en deskundige op het gebied van verenigingsrecht.