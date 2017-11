'DENK wakkert antisemitisme aan'

OpinieDENK moet anti-semitisme in eigen kring bestrijden voordat de partij anderen verdacht maakt, vindt Hannah Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Ze schreef er onderstaande brief over.

Volledig scherm Een door DENK verspreide poster © DENK De fractie van DENK is begonnen aan een veldtocht tegen 'de Israëlische lobby'. Fractievoorzitter Tunahan Kuzu stelde recent tijdens begrotingsbesprekingen dat Israël ('een autoritaire schurkenstaat') via het CIDI desinformatie zou verspreiden in Nederland. Hij beschuldigde het CIDI er bovendien van dat het erop uit is om de definitie van antisemitisme zó op te rekken dat kritiek op Israël automatisch antisemitisch zou zijn.



Het is echter Kuzu zelf die desinformatie verspreidt. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël handelt compleet onafhankelijk van de Israëlische en de Nederlandse overheid. Het ontvangt donaties van Nederlandse particulieren. Bovendien is de zogeheten 'werkdefinitie antisemitisme' waar Kuzu over klaagt, juist bedoeld om het onderscheid tussen legitieme kritiek op Israël en antisemitisme duidelijk te maken.

Slecht huiswerk

Het Europees Parlement heeft de lidstaten afgelopen zomer opgeroepen de 'werkdefinitie antisemitisme' over te nemen om antisemitische haatmisdrijven beter te kunnen bestrijden. Kuzu heeft duidelijk zijn huiswerk niet goed gedaan. De werkdefinitie is een hulpmiddel en een richtlijn voor justitie, politie, burgers, politici en zelfs voor critici van Israël.



Het is in ieders belang dat het onderscheid tussen kritiek op Israël en antisemitisme duidelijk wordt. Zo hoef je je als criticus van Israël geen zorgen te maken over beschuldigingen van antisemitisme. Het zou logisch zijn als ook DENK zou pleiten voor het toepassen van deze werkdefinitie.

Uitgescholden

DENK kan nog veel leren over het verschil tussen antisemitisme en kritiek op Israël. Keer op keer krijgt de partij het voor elkaar om de verdenking van antisemitisme op zich te laden. Zo werden Marokkaans-Nederlandse PvdA'ers afgelopen januari achter de schermen voor Joden 'uitgescholden' door DENK-aanhangers. Dit vanwege hun vermeende gebrek aan loyaliteit aan de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.



In september sprak Kamerlid Selçuk Öztürk tijdens een debat over 'de lange arm van Israël en de Joden' die de Tweede Kamer zou proberen te beïnvloeden. Alsof dat niet genoeg was, verspreidde DENK via sociale media een afbeelding die duidelijk inspeelt op anti-Joodse vooroordelen. Zie de afbeelding bij dit artikel, waarop een man met keppel is te zien die in de schaduw van de politieke achterkamertjes duistere zaken bespreekt.

Stereotype