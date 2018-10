‘Designated survivor’ moet koning vervangen na mega-aanslag

Daarvoor pleit hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert van de Radboud Universiteit Nijmegen. D66 overtuigde premier Rutte er vorige maand al van om een lid van het kabinet als ‘designated survivor’ aan te wijzen tijdens Prinsjesdag. Bovend’Eert wil nu ook dat iemand van de Raad van State wordt achtergehouden, omdat die persoon bij extreme noodsituaties tijdelijk het koninklijk gezag kan overnemen.

,,De koning moet alle wetten in Nederland ondertekenen, zo is dat in de grondwet bepaald”, zegt Bovend’Eert. Maar mocht de Ridderzaal op Prinsjesdag worden getroffen door een terroristische aanslag, dan kunnen Willem-Alexander, koningin Máxima en prins Constantijn daarbij om het leven komen. Die laatste is momenteel de eerste volwassene in de lijn van de troonopvolging.

Vader opvolgen

Omdat kroonprinses Amalia nog te jong is om haar vader op te volgen en Máxima en Constantijn niet meer als regent kunnen optreden, komt het koninklijk gezag in handen van de Raad van State, zo schrijft de grondwet voor. De Raad van State kan dan een nieuwe minister-president benoemen, waarna nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven.

Maar nu is het nog zo dat óók alle leden van de Raad van State in de Ridderzaal zitten tijdens Prinsjesdag, net als alle leden van kabinet en parlement. ,,Ik wil graag dat premier Rutte het gesprek aangaat met de Raad van State om te vragen of zij op dagen als Prinsjesdag ook iemand kunnen achterhouden als designated survivor”, laat D66-Kamerlid Joost Sneller weten.

,,Het belangrijkste is dat de Raad van State enkele overlevers uit eigen kring aanwijst”, zegt hoogleraar Bovend’Eert. ,,Dat is belangrijker dan dat leden van het kabinet en het parlement zo’n aanslag overleven. Het koninklijk gezag is namelijk noodzakelijk om na een catastrofe ons hele staatsapparaat weer op gang te brengen.”