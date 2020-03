Deuren verpleeghuizen gaan op slot, Nederland neemt nog te weinig afstand

Het besluit houdt in dat deuren gesloten worden voor iedereen die niet noodzakelijk is voor zorgverlening. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor ouderen die in de stervensfase zitten. In dat geval blijft er de mogelijkheid om afscheid te kunnen nemen.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge neemt het coronadossier over van de vandaag afgetreden minister Bruno Bruins. Hij spreekt van een ingrijpende maatregel. ,,Geen bezoek, dat kan even niet meer”, aldus de CDA’er. Volgens de CDA-bewindsman is het aannemelijk dat de maatregel ook na 6 april in stand wordt gehouden om juist de meest kwetsbare mensen extra te beschermen.

Binnen de verpleeghuissector is er begrip voor het besluit geen bezoek meer toe te staan. ,,Ondanks de regelingen die we hadden getroffen, zoals de regel dat er maar een bezoeker per cliënt per dag mocht komen, zagen we het virus heel snel de huizen in komen", zegt Conny Helder, bestuurslid van Actiz, branchevereniging van zorgorganisaties. ,,In Brabant heeft het merendeel van de verpleeghuizen al één of meerdere coronagevallen, waarvan sommige echt heel veel. Als we dat in de rest van Nederland nog willen voorkomen, moeten we deze maatregel gewoon nemen, hoe afschuwelijk we dat ook vinden.”

Anderhalve meter afstand

Premier Mark Rutte is nog niet te spreken over de manier waarop Nederland met de voorschriften omgaat die het kabinet eerder heeft doen uitgaan. Hij ziet vooral dat mensen het nog niet altijd even nauw nemen met de regel dat er anderhalve meter afstand tussen elkaar bewaard wordt. ,,Je ziet dat we dit als samenleving nog niet hebben geïnternaliseerd", aldus Rutte.

Rutte bracht eerder op de dag een bezoek aan een supermarkt. Vakkenvullers beklaagden zich er bij hem over dat klanten soms heel weinig afstand bewaren. Rutte: ,,Zij zeiden tegen mij dat mensen naar producten grijpen en in de nek staan te hijgen.”

Park

Mensen in het park mogen het in het park best ‘gezellig’ hebben, maar ze moeten wel afstand houden, stelt Rutte. Hetzelfde geldt voor mensen die samen sporten. Als dit voorschrift wordt opgevolgd leidt dat tot een ‘enorme afname’ van het risico dat mensen besmet raken, aldus de premier.

Het kabinet neemt vooralsnog geen verdergaande maatregelen om af te dwingen dat mensen minder in contact kunnen komen met elkaar. Wel herhaalde Rutte zijn oproep aan mensen met verkoudheidsklachten om thuis te blijven en daarnaast om geen handen te schudden en in de mouw te niezen.

Wake-up call

De flauwte die de afgetreden minister Bruins gisteravond in het Kamerdebat overkwam en de diagnose dat de VVD’er oververmoeid is, zijn volgens De Jonge ‘een wake-up call’ voor het kabinet. ,,Bruno Bruins zei het hier zondag nog: let een beetje op elkaar. Dat moeten wij in het kabinet ook doen.” Volgens De Jonge is het belangrijk dat de ministers die het meest betrokken zijn bij het coronadossier elkaar moeten kunnen vervangen. Ook de ambtenaren gaan in duo's werken, stelde hij, om te voorkomen dat er op een cruciale plek ‘iemand omvalt'.