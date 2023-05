Deze week nog geen landbouwakkoord, ‘forse bijsturing’ nodig volgens LTO

Er wordt deze week nog geen overeenstemming bereikt over een concept-landbouwakkoord. In plaats van dinsdag wordt pas volgende week weer verder gesproken. Dat bleek maandag na afloop van een dag overleggen aan de zogeheten hoofdtafel, met daaraan de belangrijkste partijen.

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland wees maandag de huidige concept-tekst voor het landbouwakkoord af. Volgens de LTO is er nog ‘forse bijsturing’ nodig. De organisatie had voor deze week een ultimatum gesteld voor duidelijkheid over het akkoord. Maar maandag bleek dat de organisaties die aanschuiven aan de 'hoofdtafel’ het over een paar punten nog niet eens kunnen worden.

LTO laat in een verklaring weten dat ‘de tekst voor ons onvoldoende wenkend perspectief biedt om tot doorrekening over te gaan, een stap die nodig is op weg naar bestuurlijke consultatie en onze bredere ledenconsultatie’. ,,De kritiek op het concept werd breder gedeeld door verschillende deelnemers aan tafel.”

De boerenlobbyorganisatie geeft verder aan dat de deelnemers aan het overleg ‘de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken de komende anderhalve week nog forse verbeteringen aan te brengen op het stuk’. ,,We begrijpen dat het proces lang duurt, maar vinden ook dat we deze laatste poging moeten wagen.” Volgens LTO zijn de belangrijkste thema’s waar stappen gezet moeten worden bekend, namelijk grond, mestbeleid en verdienvermogen.

Op woensdag 17 mei staat er een nieuw overleg gemeld, meldt ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Dat voegt toe dat alle partijen de intentie hebben om er samen uit te komen.

Volledig scherm Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland (links), en Roy Meijer, voorzitter NAJK, na afloop van een gesprek over het landbouwakkoord. © ANP

Moeizame weg

De weg naar het landbouwakkoord, waarover al sinds december wordt gesproken, verloopt moeizaam. LTO zei vorige maand dat de onderhandelingen op ‘cruciale thema’s’ maar niet verder komen. De organisatie eiste toen dat er deze week meer duidelijkheid zou komen van het ministerie.

Maar een concept-akkoord wordt deze week dus nog niet bereikt. Wanneer dat er wel is, zal het nog door deskundigen moeten worden doorgerekend, en daarna naar de achterbannen van de verschillende organisaties moeten voor hun instemming.

Naast de onderhandelingen aan de hoofdtafel, wordt er ook één op één overlegd over gevoelige onderwerpen. Daarbij gaat het onder meer over de afspraken rond mest en grond en de rollen van supermarkten en andere ketenpartijen, zoals banken en veevoerbedrijven.

Politiek belangrijk

Een akkoord is politiek ook belangrijk, omdat landbouwminister Piet Adema er toekomstperspectief mee wil schetsen voor boeren. De boerensector zal, voornamelijk vanwege de stikstofcrisis, flink moeten veranderen de komende jaren. Bovendien heeft coalitiepartij CDA aangegeven te willen heronderhandelen over de stikstoftekst in het coalitieakkoord. Dat gesprek zal pas worden gevoerd als er duidelijkheid is over het landbouwakkoord.

Met de LTO en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) nemen er twee grote boerenorganisaties deel aan de onderhandelingen. Onder meer Agractie, dat een paar maanden geleden van tafel stapte, en Farmers Defence Force doen dat niet.

NAJK-voorzitter Roy Meijer schetse maandag tegenover deze site hoe moeizaam de gesprekken soms verlopen. ,,Het is gewoon therapie", vertelde hij. ,,Je zit om de tafel met mensen die elkaar in het begin nauwelijks vertrouwen. En die moeten dan praten over een toekomst. Zie het als een beginnende relatie. Het is voorzichtig daten, proberen samen iets op te bouwen. Het heeft echt tijd nodig.’’