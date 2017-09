Dijkhoff: Hoge werkdruk bajes een feit

UPDATE Kamer geschokt over gruwelbeelden Belgisch slachthuis

14:22 In Den Haag is geschokt gereageerd op de gruwelbeelden uit een slachthuis in het Belgische Izegem. Verschillende Kamerleden willen dat het slachthuis keihard wordt aangepakt om het dierenleed te stoppen en roepen daarnaast op tot verscherpt toezicht in Nederland.