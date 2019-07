Dijsselbloem kanshebber voor topjob IMF, maar is dat ook goed voor Nederland?

In vele opzichten is de baan van managing director van het Internationaal Monetair Fonds een absolute hoofdprijs. Alleen al het salaris van ruim een half miljoen dollar – belastingvrij – is de moeite waard om een sollicitatiebrief de deur uit te doen. Tegelijkertijd is de topjob ook omgeven met de nodige prestige, die afstraalt op het geboorteland van de kandidaat. ,,Het is een van de belangrijkste functies in de financiële sector die er internationaal te vergeven zijn”, stelt hoogleraar Economie Sylvester Eijffinger.