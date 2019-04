Dijsselbloem nieuwe baas Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Dijsselbloem was jarenlang Kamerlid voor de PvdA toen hij in het vorige kabinet minister van Financiën werd. Daarnaast was hij ook voorzitter van de Eurogroep, het overlegorgaan van alle landen die de euro hebben als betaalmiddel. Hoewel hij zelf ijverde voor een hoge plek op de kieslijst van zijn partij, besloot hij na de enorme verkiezingsnederlaag die de PvdA in 2017 leed om na zijn ministerschap niet terug te keren in de Tweede Kamer.

De benoeming van Dijsselbloem is opvallend. Twee weken geleden werd hij benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van de Wageningen Universiteit (WUR), waar hij zelf in 1991 afstudeerde als landbouweconoom. Ook werd er in Den Haag rekening mee gehouden dat hij in de race zou zijn voor de post van president van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Afgelopen jaar was hij daarnaast nog in de race om vicevoorzitter te worden van de Raad van State. Die baan ging uiteindelijk naar D66’er Thom de Graaf.