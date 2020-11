Directeur Greenpeace op lijst PvdA voor Tweede Kamer

Directeur Joris Thijssen van Greenpeace stapt over naar de politiek. Hij staat op plek 7 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er staan vier nieuwkomers in de top 10.

De hoogste nieuwkomer op 6 is Kati Piri. Zij zit nu nog in het Europees Parlement en houdt zich daar onder meer bezig met buitenlandse zaken en mensenrechten. Ook schreef ze rapporten over Turkije en is ze vicevoorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement.

Na lijsttrekker Lodewijk Asscher staat op plek 2 opnieuw Khadija Arib, de voorzitter van de Tweede Kamer. Zij wil graag in die functie door, maar of dat gebeurt, is nog lang niet zeker. Daarna volgen drie zittende Kamerleden, te weten Lilianne Ploumen, Henk Nijboer en Attje Kuiken.

Klokhuis-presentator

De derde nieuwkomer staat op 8. Het is Barbara Kathmann, die nu nog wethouder in Rotterdam is. Daarna volgt Gijs van Dijk, die al in de Kamer zit. Op de 10de plek staat de vierde nieuwkomer, het Friese raadslid Habtamu de Hoop. Hij presenteerde eerder het tv-programma Het Klokhuis.

,,Deze kandidatenlijst vertegenwoordigt het Nederland van de 21ste eeuw’’, zegt PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. ,,Van jong tot oud, stad en platteland, hier geboren of van ver gekomen. Wij staan voor een eerlijke en fatsoenlijke samenleving waarin we allemaal onze bijdrage leveren zodat iedereen vooruit kan komen.’’

De partij telt nu negen Kamerleden. De PvdA verloor bij de vorige verkiezingen in 2017 dramatisch. Ze leverde toen 29 zetels in. In de peilingen staat de PvdA nu op 12 tot 16 zetels.

