Directeur Haga Lyceum verliest kort geding over schorsing

Een kort geding waarmee Soner Atasoy zijn positie als directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam probeerde te behouden, is vanmiddag voor hem uitgedraaid op een nederlaag.

De rechter noemt zijn schorsing en ontslag ‘op het eerste gezicht’ rechtsgeldig en legt de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke chaos op de school ‘grotendeels’ bij Atasoy en de eveneens ontslagen bestuurssecretaris, Sadrettin Karadag. De bestuurlijke impasse komt vooral doordat zij hun schorsing en ontslag ‘aan hun laars gelapt’ hebben, aldus de rechter. ‘Dit kan zo niet langer en dus zal één van deze beide partijen, in ieder geval tijdelijk, moeten terugtreden als bestuurder,’ aldus het vonnis.

Atasoy en Karadag moeten derhalve in ieder geval voorlopig en mogelijk definitief een stap opzij doen. Bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach schorste Atasoy ruim twee weken geleden wegens ‘ernstige signalen’. Kort daarop zegde hij ook de secretaris de wacht aan, de enige resterende medebestuurder. De bestuurscrisis was compleet toen Atasoy hetzelfde deed met Laamimach. Ook voor de Onderwijsinspectie was toen niet meer duidelijk wie verantwoordelijk is voor het welzijn van de leerlingen.

Interim-bestuurder

De rechter heeft nu bepaald dat een ervaren interim-bestuurder die Laamimach zegt te hebben aangezocht de leiding krijgt. Daarmee is de weg vrij voor een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de directeur. Bestuursvoorzitter Laamimach zei vorige week bij de mondelinge behandeling van het kort geding dat zo’n onderzoek noodzakelijk is, maar alleen kan worden uitgevoerd in afwezigheid van Atasoy. Aan die voorwaarde is nu voldaan.

In een bodemprocedure die Atasoy al heeft aangekondigd, zal moeten worden bepaald of het ontslag van Atasoy en Karadag inderdaad rechtsgeldig is.

Brandbrief

Enkele weken geleden stuurde de medezeggenschapsraad een brandbrief vol klachten over niet nagekomen toezeggingen van de directeur. Daarbovenop kwam een klacht van een economiedocent die ten onrechte door Atasoy zou zijn berispt en dreigde met een rechtszaak, plus berichten over het afluisteren van medewerkers van de Onderwijsinspectie. Inmiddels heeft de inspectie aangifte gedaan. Ook stelde een voormalig personeelslid van de school onder druk te zijn gezet om met een radicale prediker het lesprogramma te ontwikkelen. Dit alles was voor bestuursvoorzitter Laamimach reden om in te grijpen.

Het Haga Lyceum kwam begin vorig jaar ook al in opspraak toen de AIVD waarschuwde dat directeur Atasoy zich omringde met ‘salafistische aanjagers’ en banden had met een terreurbeweging uit de Kaukasus. Vanwege die waarschuwing van de inlichtingendienst riepen het kabinet en de gemeente Amsterdam ouders op hun kinderen van school te halen, maar daaraan gaven slechts weinigen gehoor.

Onvrede

Onderwijsminister Arie Slob begon een procedure om Atasoy af te zetten, maar eind vorig jaar stelde de toezichthouder op de inlichtingendiensten dat een deel van de beschuldigingen onvoldoende was onderbouwd. In januari vernietigde de rechtbank Slobs besluit om Atasoy uit zijn functie te ontheffen.

Nadien was het enkele maanden schijnbaar rustig rond de school. Achter de schermen sluimerde echter onvrede over de directeur. Eind vorige maand zeiden ouders in het Parool bezorgd te zijn over de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie heeft recentelijk nieuwe signalen van betrokkenen gekregen over de situatie op de school.