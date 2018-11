Dissidenten stappen zelf op om eenheid bij 50Plus te herstellen

Minister Grapper­haus: Aan de bak met duizenden onbehandel­de politieza­ken

16:14 Het aantal aangiftes dat wegens een gebrek aan capaciteit bij de politie niet in behandeling wordt genomen, moet de komende tijd omlaag. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), in reactie op het nieuws dat dit jaar al 16.000 onderzoeken in de prullenmand verdwenen omdat er niet genoeg rechercheurs beschikbaar zijn.