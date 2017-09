Dit is de opvolger van Van der Laan: Kajsa Ollongren

Burgemeester Van der Laan legt per direct zijn taken neer en wordt vervangen door loco-burgemeester en wethouder Economische Zaken, Kunst en Cultuur Kajsa Ollongren (D66). Wie is zij eigenlijk, en wat zijn haar ideeën? Het Parool interviewde haar eerder deze maand na het zomerreces.

Kajsa Ollongren, wethouder Economische Zaken, Kunst en Cultuur, heeft de zomer doorgebracht in Zweden, het land van haar moeder. "Ik ga al sinds mijn jeugd op vakantie naar Zweden. We zitten daar in een huisje op het platteland, waar iedereen naartoe komt. Ook familie. Heerlijk."

De verkiezingen komen eraan, de grootste dossiers als erfpacht, armoedebestrijding en woningbouw zijn afgewerkt. Staat de politiek stil?

,,Dat denk ik niet. We hebben nog een half jaar en het is gebruikelijk dat een bestuur dan levert wat het heeft beloofd. We komen nog met voorstellen tegen de drukte in de stad, een begroting, en als wethouder voel ik mij verantwoordelijk voor de economische groei in de stad. We zijn nog niet uitgeregeerd."

Uw naam wordt regelmatig genoemd als minister of staatssecretaris in het nieuwe kabinet. Gaat u als wethouder de verkiezingen wel halen?

,,Ik ben twee, drie weken terug van vakantie en heb weer een volle agenda tot aan de verkiezingen in maart. Daar houd ik mij mee bezig."

Dus u blijft wethouder in Amsterdam?

,,Daar ga ik wel van uit."

En wat als uw partijleider Alexander Pechtold u belt voor een post in het kabinet?"

,,Dat ga ik niet hier bespreken. Ik ben volop bezig met mijn werk als wethouder."

Kajsa Ollongren, D66 wethouder en locoburgemeester.

Wilt u na de verkiezingen terugkeren als wethouder?

,,Dat weet ik nog niet. Ik heb nog geen besluit genomen over wat ik ga doen na deze termijn."

U kreeg als wethouder de drukte in de stad op uw bordje. Het verwijt is dat de gemeente het massatoerisme te laat en te zacht heeft aangepakt. Terecht?

,,In de campagne voor de verkiezingen in 2014 was drukte nog geen onderwerp, ook niet in de coalitieonderhandelingen. Daarna is het erg hard gegaan. Op sommige ontwikkelingen was niet geanticipeerd, zoals de snelle opkomst van vakantieverhuur. Dat was ook in de vorige periode niet voorzien."

Uw voorganger, Carolien Gehrels, zei vorige week nog in deze krant dat de drukte in de stad wél te voorzien was. Het vorige college heeft erg ingezet op het aantrekken van toerisme.

,,Ze heeft gelijk dat het vorige college enorm heeft ingezet op toerisme, maar ik heb in die tijd nooit een grafiek gezien waaruit bleek dat we in 2017 rekening moesten houden met deze aantallen. Het beleid was gericht op het aantrekkelijker maken van de stad, maar niet op de leefbaarheid, Airbnb of dat soort zaken. Wij hebben regels opgesteld voor vakantieverhuur, handhaving en de meldplicht als slotstuk. Ik denk dat we daar nu goed grip op hebben."

Hebt u ook grip op de drukte gekregen?

,,We hebben in elk geval heel veel gedaan om grip te krijgen op drukte en de overlast. Het gaat niet zozeer om de toeristen, maar om de overlast die zij kunnen veroorzaken, met hun gedrag, de grote groepen. Die negatieve effecten proberen we aan te pakken. Het massatoerisme, dat per cruiseboot of touringcar de stad in komt, de mensen die hier kort blijven, leveren de stad weinig op. Vandaar dat we de cruiseterminal willen verplaatsen en de touringcars beperken. En ik ben bezig met een convenant over grote groepen in de binnenstad, zo nodig gaan we dat regelen met vergunningen."

Wethouder Kajsa Ollongren

Komt u ook met maatregelen om de toestroom van toeristen in te dammen?

,,We hebben geen doel voor ogen als: bij zo- en zoveel toeristen zijn we tevreden. Dit college heeft geen enkele maatregel genomen om toerisme te stimuleren. Daar zijn we mee gestopt. En we hebben zaken tegengehouden, zoals de deelfietsen, hottubs in de grachten, straks de bierfiets. We zijn realistisch: als de wereldeconomie groeit, gaan mensen reizen. Maar als we toeristen kunnen spreiden, hoeft de groei van het aantal toeristen geen probleem te zijn."

Waar maakt u zich, even los van de drukte, het meest zorgen over in de stad?

,,Met de stad gaat het goed, maar het is wel zaak dat Amsterdam van iedereen blijft. Mijn grootste zorg zijn de betaalbaarheid en de toegankelijkheid. Daarover zullen de verkiezingen ook gaan. Voor gezinnen en middeninkomens is het erg moeilijk om de stad binnen te komen. Toen wij met dit college begonnen was dat anders, toen bleven gezinnen juist. Nu vertrekken ze weer. Dat moeten we niet willen. De sleutel hiervoor ligt in de woningmarkt."

Wat is die sleutel?

,,Heel veel bijbouwen. En we moeten de middeldure huur beschermen, anders rijzen de huurprijzen de pan uit."

U hebt een drukke portefeuille, maar met de ziekte van de burgemeester heeft u er taken bij gekregen. Welke zijn dat?

,,Ik neem als eerste loco een aantal dingen over, zoals het voorzitten van het college, of de commissie AZ (veiligheid, red.). We hebben niet inhoudelijk afgesproken om specifieke dossiers over te dragen. De portefeuille van de burgemeester vervult hij zelf en als dat niet kan, neem ik dingen over, daar zijn werkafspraken over gemaakt."

Hoe luiden die afspraken dan?

,,Dat zijn interne aangelegenheden. De Amsterdammer moet weten dat alles goed geregeld is."

Maar tijdens crises, zoals noodweer of een aanslag, hebt u dan wel alle informatie die u nodig hebt?

,,Ja natuurlijk, daar zijn protocollen voor. Die gelden ook als de burgemeester in het buitenland is. De mensen hier weten wat ze moeten doen als er een ramp is"