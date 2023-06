Dit jaar 40 Marokkanen gedwongen uitgezet, Kamer vindt juichstemming bij kabinet misplaatst

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) claimt dat die uitzettingen een succes zijn, tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Marokko weigerde lange tijd onderdanen terug te nemen. Nadat Nederland in 2021 een geheime deal sloot met het land, werden gedwongen uitzettingen mondjesmaat weer mogelijk.

Asielzoekers die uit zogeheten ‘veilige landen’ komen, zoals Marokko, zwerven vaak van het ene naar het andere Europese land. Het is maar een kleine groep van het totale aantal asielzoekers, maar zij veroorzaken wel regelmatig overlast . Het kabinet is hen liever kwijt dan rijk.

Rapporteren

Van de 395 mensen die nu in vreemdelingendetentie zitten, zijn er 203 Marokkaan. Van der Burg weet niet hoeveel van de 203 Marokkanen in detentie er op korte termijn kunnen worden uitgezet, maar beloofde de Kamer daarover op korte termijn te rapporteren. Er zijn veel meer Marokkanen in Nederland die hier niet mogen blijven dan er in vreemdelingendetentie zitten. In 2022 stond de teller op 807 mensen.

Volgens de staatssecretaris duurt uitzetting lang omdat Marokkanen die afgewezen zijn voor een verblijfsvergunning vaak geen paspoort hebben, waardoor de Marokkaanse autoriteiten eerst moeten bevestigen of iemand daadwerkelijk inwoner is van Marokko. Daarna moet het land een laissez-passer afgeven, waarmee gereisd kan worden.

In een interview met deze site, in december, zei Van der Burg dat er in 2022 21 Marokkanen gedwongen op het vliegveld naar Marokko werden gezet. Afgelopen februari was de staatssecretaris voor het eerst welkom in Marokko, maar daar werden geen nadere afspraken over het terugnemen van afgewezen asielzoekers gemaakt.