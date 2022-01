Dit jaar veel meer Gronings gas nodig om aan behoefte Duitsland te voldoen

Economische Zaken heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de veel hogere verwachte gaswinning (bij gemiddelde temperaturen). Een van de redenen is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek pas later open kan. De fabriek is nodig om gas uit het buitenland om te vormen naar gas dat door Nederlandse huishoudens kan worden gebruikt (laagcalorisch). Gronings gas is zelf al laagcalorisch.