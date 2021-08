Dit mag dan weer wel vanaf komend weekeinde: juichen in het stadion

Zanger Danny Vera klaagde deze week dat hij het niet uit te leggen vindt: in een stadion mogen tienduizenden voetbalsupporters zitten terwijl er bij een concert van hem maar 750 mensen mogen komen kijken ‘ook als ze zitten’. Dat laatste klopt overigens niet, maar zijn verzuchting is wel begrijpelijk. Terwijl het kabinet vrijwel alle festivals deze zomer heeft verboden, zitten er komend weekeinde bij het duel om de Johan Cruijff Schaal bijna 27.000 toeschouwers in de Amsterdam Arena.