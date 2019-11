Dit zijn de maatregelen van het kabinet tegen de stikstofcrisis

De plannen lekten grotendeels gisteren al uit via deze krant. Zo gaat de maximumsnelheid overdag in het grootste deel van Nederland omlaag naar 100 kilometer per uur. Tussen 19.00 en 06.00 uur mag er nog wel 130 kilometer per uur gereden worden. Coalitiepartij VVD voelt er niets voor om de maximumsnelheid altijd én in het hele land te verlagen naar 100 kilometer per uur. Die optie levert wel de meeste stikstofruimte op, maar gekozen is dus voor een compromis.



Deze optie is doorgerekend door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en zou genoeg stikstofruimte moeten opleveren om de woning- en wegenbouw uit het slop te trekken én om de stikstofneerslag in de natuur te verlagen.



Rutte noemde het vanmorgen een ‘rotmaatregel’. ,,Niemand vindt het leuk, maar er speelt echt een groter belang. Dit is nodig om te zorgen dat Nederland niet op slot gaat en dat banen verloren gaan.’’ Hij hoopt dat we over een paar jaar opnieuw 130 kilometer mogen rijden, maar benadrukt dat dat niet waarschijnlijk is.



Voor 1 december moet duidelijk zijn wanneer de nieuwe snelheidsmaatregelen ingaan.