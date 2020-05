Dit zijn de voorlopige plannen voor de heropening van Nederland

Per 11 mei:

Er worden proeven gelanceerd als het gaat om verpleeghuizen. In 25 vestigingen wordt gekeken of en hoe er weer bezoek kan worden ontvangen.

Per 1 juni:

De terrassen gaan weer open, net als strandtenten. Restaurants mogen weer gasten ontvangen, maar alleen op reservering. Het maximum aantal gasten is dan 30. Ook bioscopen en theaters gaan weer open, zij moeten ook het maximum aantal van 30 bezoekers in acht nemen. Voor gezinnen geldt wel dat ze geen 1,5 meter afstand hoeven te houden onderling als ze naar de bios of uit eten gaan. Er wordt gekeken of dit voor poppodia ook gaat gelden. De middelbare scholen beginnen een dag later, op 2 juni, ook weer.