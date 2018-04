Dodenwegen gaan op de schop

De 50 miljoen euro wordt vooral gebruikt om de bermen van deze zogeheten N-wegen (niet-autosnelwegen) veiliger te maken, zegt Van Nieuwenhuizen (VVD) in een interview met deze krant. Zo kunnen obstakels als bomen worden weggehaald. Ook het plaatsen van geleiderails is een optie. ,,Dat kan het verschil maken of je levend van een ongeluk afkomt of niet.’’

Van het beschikbare geld gaat 25 miljoen euro naar het verkeersveiliger maken van N-wegen van het rijk. De andere 25 miljoen is voor verbetering van de provinciale wegen. De provincies leggen daar 75 miljoen euro bij, is afgesproken.

Ambitie

Van Nieuwenhuizen: ,,Ik zou ook de hele som aan onze rijkswegen kunnen spenderen, maar ik vind het juist belangrijk om de andere overheden aan te sporen.’’ Zij roept lokale bestuurders op geld vrij te maken voor investeringen in verkeersveiligheid. Over haar ambities zegt de minister dat ze niets heeft met de oude doelstelling om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar 500 per jaar. Het laatste cijfer is van 2016: toen vielen er 629 doden in het verkeer.