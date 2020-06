Donner zet CDA-debat op scherp: afwijzen Forum is ‘gemakzuchtig’

Donner trekt flink van leer in het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen, een publicatie van het Wetenschappelijk Instituut van de partij. Hij vindt dat er binnen het CDA een ‘ordentelijk debat’ moet worden gevoerd over samenwerking met populistische partijen.



Aanleiding is de recente collegevorming in Noord-Brabant, waar het CDA besloot tot samenwerking met Forum. Die stap leidde recent tot heftige reacties binnen het partij. Prominente Brabantse CDA’ers als Ernst Hirsch Ballin en Hanja Maij-Weggen riepen de Brabantse fractie tevergeefs op niet met Forum in zee te gaan.



Donner stelt dat de partij niet geholpen is met het uitwisselen van standpunten zonder op elkaars argumenten in te gaan. Hij vreest een herhaling van het scenario van 2010, toen deelname aan een kabinet met gedoogsteun van de PVV bijna tot een scheuring leidde. ,,Als we het verleden overdoen; als we weer mokkend uit elkaar gaan, ieder overtuigd van het eigen gelijk, wordt het ongetwijfeld een herhaling”, stelt Donner, die in 2010 als CDA’er voor samenwerking met de PVV stemde en ook minister in het kabinet-Rutte/Verhagen werd.