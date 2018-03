Drankrijders harder aangepakt: lager promillage, hogere straffen

Minister Grapperhaus heeft op zijn beurt een wetsvoorstel gemaakt om de maximale straffen te verhogen bij ernstige verkeersdelicten, waaronder het rijden onder invloed. Dit wetsvoorstel wordt nog deze week aangeboden aan belangenorganisaties die hun kritiek of aanvullingen dan kenbaar mogen maken.



,,Het doel van het kabinet is om het aantal personen dat onder invloed van alcohol deelneemt aan het verkeer te verminderen, waardoor ook minder verkeersslachtoffers te betreuren zullen zijn'', schrijven de ministers in een persbericht. Vorig jaar nog werden ruim 17.000 bestuurders aangehouden met een promillage van 0,8 of meer. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat er in 2015 zo’n 75 tot 140 verkeersdoden vielen als gevolg van rijden onder invloed van alcohol.



De ministers willen verder onderzoeken of rechters sneller de bevoegdheid moeten krijgen om rijbewijzen ongeldig te verklaren. Nu kan een rijbewijs worden afgepakt als een drankrijder binnen vijf jaar twee keer onherroepelijk is veroordeeld voor het rijden onder invloed, maar in afwachting van de rechtszaak kan iemand door blijven rijden. Aan die praktijk willen de ministers een einde maken.