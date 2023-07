Drie scenario’s waarmee het crisisoverleg van het kabinet kan aflopen

Mei Li Vos (GroenLinks-Pv­dA) neemt het op tegen Eerste Kamervoor­zit­ter Bruijn (VVD): ‘Heb schoon blazoen’

GroenLinks-PvdA-senator Mei Li Vos neemt het op tegen Eerste Kamervoorzitter VVD’er Jan Anthonie Bruijn. Ze zet haar kandidatuur stevig in: ,,Ik heb een schoon blazoen in de omgang met medewerkers.’’ Daarmee verwijst Vos naar recente onthullingen dat senaatsmedewerkers klaagden over wangedrag door Bruijn.