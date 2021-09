Drie staatssecretarissen vertrekken per direct uit Tweede Kamer

Alle drie waren zij recent tot het demissionaire kabinet toegetreden. Zij hebben aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp laten weten per direct op te stappen.

Er was eerder kritiek op de benoemingen van de drie. Volgens de grondwet mag iemand niet tegelijkertijd Kamerlid en bewindspersoon zijn. In artikel 57 staat wel een uitzondering: als een minister of staatssecretaris demissionair is in de aanloop naar Kamerverkiezingen, en vervolgens wordt gekozen, is de dubbelfunctie tijdelijk toegestaan, tot er een nieuw kabinet op het bordes staat.

Onvoldoende grond

Kamerleden Yeşilgöz-Zegerius, Wiersma en Van Weyenberg zijn na de verkiezingen benoemd. Toen had het kabinet in zijn geheel al zijn ontslag aangeboden, maar zij zelf niet. Volgens de Raad van State is er echter ‘onvoldoende grond’ om te concluderen dat dit in strijd is met de grondwet. De benoeming van Yeşilgöz in mei is ‘vrijwel ongemerkt voorbijgegaan’, aldus de Raad van State. ,,Bij de twee andere benoemingen kwam de mogelijke ongrondwettigheid pas aan de orde ruim na de aankondiging daarvan in juli 2021 naar aanleiding van publicaties in de media half augustus.”

De antwoorden die het kabinet gaf op Kamervragen van de SP hierover, noemt de Raad van State ‘te summier’. Het kabinet had de kwestie ,,beter moeten motiveren, zeker in het licht van de discussie die inmiddels hierover was ontstaan”.