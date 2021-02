Dringend advies aan basisscholen: verdeel klas in kleinere groepjes

Voor groep 4, 5 en 6 raadt het ministerie aan te werken met groepjes van vijf kinderen. Voor groep 7 of 8 is het advies om leerlingen in kleinere groepen of koppels te laten samenwerken.



Van dwang is geen sprake. Leerlingen hoeven onderling niet verplicht afstand van elkaar te houden.



Onderwijsminister Arie Slob benadrukt nog eens dat de risico’s ‘beperkt’ zijn. Hij noemt het ‘heel belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen’.



,,Ik realiseer me dat dit best wat organisatie vraagt van de school. Wij zullen ze daar zoveel mogelijk bij ondersteunen’’, aldus Slob.