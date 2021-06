Echtgenote Omtzigt blijft CDA-fractievoorzitter Enschede

VVD en CDA proberen omstreden dierenwet onderuit te halen: ‘Onrust is onwense­lijk’

10 juni Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie doen een poging om de nieuwe dierenwet onderuit te halen. Die recent aangenomen wet regelt dat dieren vanaf 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden.